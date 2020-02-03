В Кабмине объяснили причины увеличения выплат для детей-инвалидов и детей-сирот

Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Кабмин увеличил выплаты для детей-сирот на 1100 гривен

Кабинет министров Украины увеличил выплаты минимум на 1100 гривен в месяц, с целью сокращения количества детей-сирот и детей-инвалидов в интернатах и создать условия для воспитания детей в семье или семейной среде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что Министерство социальной политики является координатором реализации на национальном уровне стратегии деинституализации, которая должна сократить количество детей-сирот в интернатах и направлена на поддержку семьи, создание условий для воспитания детей в семье или среде, максимально приближенной к семейной. Одной из весомых составляющих деятельности в этом направлении есть усиление финансовой поддержки интересов семей с детьми.

"Наша цель - каждый ребенок должен воспитываться в семье или в условиях, максимально приближенных к семейным. Уже с 2020 года увеличены выплаты на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в детских домах семейного типа, приемных семьях и в семьях патронатных воспитателей, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов. В абсолютных цифрах это увеличение выплат минимум на 1100 гривен в месяц. В случаях в отношении детей с инвалидностью увеличение произошло с 2 до 3,5 прожиточных минимумов, что составляет почти 3 тыс. гривен в месяц", - сообщила министр соцполитики Юлия Соколовская.

Кроме того, она добавила, что в текущем году правительство увеличило также размер денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям с 70% до 100% от прожиточного минимума.

"В денежном эквиваленте это дополнительно 630 грн в месяц", - отметила министр.

По ее словам, значительное внимание также уделяется программам обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа.

"В частности, в прошлом году благодаря совместным усилиям правительства и местной власти мы закупили почти вдвое больше жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Если в 2018 году было приобретено 829 квартир, то в 2019 году нам удалось этот показатель увеличить до 1971 квартиры", - резюмировала министр.

Напомним, в конце декабря прошлого года Кабмин увеличил размер пособия на одного человека для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Кроме того, Кабмин запустил пилотный проект "Check", который позволит использовать безбумажные квитанции.