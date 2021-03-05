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В Кабмине объяснили преимущества публичных консультаций с властями

Автор: Юлия Струк

В Министерстве юстиции объяснили преимущества публичных консультаций с властями. Сегодня парламент принял за основу соответствующий законопроект №4254.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции Александр Банчук, передает правительственный портал.

В Минюсте подчеркнули, что публичные консультации - это инструмент общественного участия, когда граждане сами становятся инициаторами решений и формулируют собственные альтернативы по тем или иным вопросам.

В ведомстве выделили три основные цели, которых удастся достичь с принятием в целом этого закона.

По словам Банчука, документ будет способствовать прозрачности государственного управления.

"Благодаря процедуре публичных консультаций сообщество заранее узнает о всех решениях, которые готовятся министерством. Узнает о важных изменениях не со дня на день, а заранее. То есть, узнавая, что какое-то решение готовится, - еще и может присоединиться к формированию той или иной инициативы", - говорится в сообщении.

Публичные консультации с властями также будут способствовать прогнозируемости госполитики и привлечению граждан к процессу.

"Преимуществами проведения публичных консультаций будет возможность изучения потребностей, интересов различных заинтересованных сторон, получение идей, предложений, инновационных подходов для решения проблемных вопросов в различных сферах государственной политики и вопросов местного значения", - заявил замминистра.

Напомним, этот закон появился в Раде в конце октября 2020 года.

Как писало РБК-Украина, 21 октября правительство одобрило проект закона о публичных консультациях с государственной властью. Он является частью выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

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