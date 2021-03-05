RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Кабміні пояснили переваги публічних консультацій з владою

Автор: Юлія Струк

У Міністерстві юстиції пояснили переваги публічних консультацій з владою. Сьогодні парламент схвалив за основу відповідний законопроект №4254.

Про це розповів заступник міністра юстиції Олександр Банчук, передає урядовий портал.

У Мін'юсті підкреслили, що публічні консультації - це інструмент громадської участі, коли громадяни самі стають ініціаторами рішень і формулюють власні альтернативи щодо тих чи інших питань.

У відомстві виділили три основні цілі, яких вдасться досягти з ухваленням у цілому цього закону.

За словами Банчука, документ сприятиме прозорості державного управління.

"Завдяки процедурі публічних консультацій спільнота заздалегідь дізнається про усі рішення, що готуються міністерством. Дізнається про важливі зміни не з дня на день, а наперед. Тобто, дізнаючись, що якесь рішення готується, - ще й може долучитися до формування тієї чи іншої ініціативи", - сказано у повідомленні.

Публічні консультації з владою також сприятимуть прогнозованості держполітики та залученню громадян до процесу.

"Перевагами проведення публічних консультацій буде можливість вивчення потреб, інтересів різних заінтересованих сторін, отримання ідей, пропозицій, інноваційних підходів для вирішення проблемних питань у різних сферах державної політики та питань місцевого значення", - заявив замміністра.

Нагадаємо, цей закон з'явився у Раді в кінці жовтня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, 21 жовтня уряд схвалив проект закону про публічні консультації з державною владою. Він є частиною виконання Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міністерство юстиції УкраїниВерховна Радаконсультации
Читайте також
В Україні можуть з'явитися публічні консультації з держвладою
Рада подовжила кінцеві терміни установки лічильників газу для населення
Прогноз погоди