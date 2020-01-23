ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кабмине объяснили, как получить е-пенсию

Новости » Политика     23.01.2020 - 17:57
В Кабмине объяснили, как получить е-пенсию
Иллюстративное фото (facebook.com)

Получить е-пенсию можно будет уже до конца 2020 года

Министерство цифровой трансформации объяснило гражданам, как получить е-пенсию в новом формате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства.

Указано, что получить е-пенсию украинцы смогут уже до конца года через приложение или сайт "Дія", заполнив заявление.

"Как пенсионер сможет получить услугу в новом формате? Можно будет зайти на портал "Дія" через сайт или мобильное приложение и заполнить заявление. Затем заявитель получит сообщение о назначении пенсии и сможет забрать удостоверение в сервисном центре. Планируем с Пенсионным фондом запустить новый формат услуги е-пенсия в этом году", - сообщили в министерстве.

Напомним, замминистра социальной политики Наталья Ненюченко заявила, что средний размер пенсий за год вырос на 16,5% и по состоянию на 1 января составляет 3083 гривны.

Так, пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работников. В Минсоцполитики подчеркивают, что солидарная пенсионная система функционирует в сложных демографических условиях.

Как писало РБК-Украина, в приложении "Действие" появится возможность получить электронную ID-карту и загранпаспорт в конце февраля. Цифровой вариант ID-карты и загранпаспорта может потребоваться, например, во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны.

В Минсоцполитики разработали новый закон о пенсионном обеспечении В Кабмине рассказали, как вырос средний размер пенсий за год
Новости Украины Кабинет Министров Украиныпенсии
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь