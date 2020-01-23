У Кабміні пояснили, як отримати е-пенсію

Ілюстративне фото (facebook.com)

Отримати е-пенсію можна буде вже до кінця 2020 року

Міністерство цифрової трансформації пояснило громадянам, як отримати е-пенсію у новому форматі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністерства.

Вказано, що отримати е-пенсію українці зможуть уже до кінця року через додаток або сайт “Дія”, заповнивши заяву.

"Як пенсіонер зможе отримати послугу в новому форматі? Можна буде зайти на портал "Дія" через сайт чи мобільний додаток і заповнити заяву. Потім заявник отримає повідомлення про призначення пенсії та зможе забрати посвідчення у сервісному центрі. Плануємо з Пенсійним фондом запустити новий формат послуги е-пенсія цього року", - поінформували у міністерстві.

Нагадаємо, замміністра соціальної політики Наталія Ненюченко заявила, що середній розмір пенсій за рік зріс на 16,5% і станом на 1 січня становить 3083 гривні.

Так, пенсії отримують 27% населення України при 25% найманих працівників. У Мінсоцполітики підкреслюють, що солідарна пенсійна система функціонує у складних демографічних умовах.

Як писало РБК-Україна, у додатку "Дія" з'явиться можливість отримати електронну ID-карту і закордонний паспорт у кінці лютого. Цифровий варіант ID-карти і закордонного паспорта може знадобитися, наприклад, під час поїздок залізничним або повітряним транспортом у межах країни.