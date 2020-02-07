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У Кабміні пояснили необхідність виступів спортсменів у Росії

Новини » Політика     07.02.2020 - 11:51
У Кабміні пояснили необхідність виступів спортсменів у Росії
Фото: Володимир Бородянський (РБК-Україна)

Бородянський роз'яснив відмінності від гастролей українських артистів

Українські спортсмени мають брати участі в турнірах на території Росії, щоб ефективно боротися медалі світових першостей. Про це журналістам заявив міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський.

За його словами, виступи спортсменів і гастролі артистів на території Росії не одне і те ж.

"Для того щоб ефективно боротися за медалі у світі, ми виступатимемо на території держави-агресора", - підкреслив Бородянський.

Він також додав, що відмова від участі в турнірах на території Росії позбавляє українських спортсменів боротися за високі результати.

Нагадаємо, напередодні розгорівся скандал через те, що учасниці збірної України з художньо гімнастики зібралися виступити в Москві на міжнародному турнірі. Рішення про те, що вони поїдуть на турнір в Росію, прийняв тренерський штаб української команди.

Раніше також повідомлялося, що українського футболіста вигнали з клубу за поїздку в Росію. Зокрема, мова йде про Ігоря Сікорського, з яким розірвав контракт першоліговий "Агробізнес". Надалі його підписав одеський "Чорноморець".

Росія використовує Україну для випробувальних кібератак
Новини України Російська ФедераціяспортВолодимир Бородянський
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