В Кабмине объяснили, где необходимо обязательно носить маску

Министерство здравоохранения предоставило разъяснение относительно понятия "общественное место", где необходимо придерживаться масочного режима во время карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Согласно постановлению Кабмина от 11 марта, общественное место - это часть/части любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы и стадионы.

Общественным местом также считаются:

лифты и таксофоны;

помещения и территории медицинских учреждений;

помещения и территории учебных заведений;

детские площадки; помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;

подъезды жилых домов;

подземные переходы;

общественный транспорт;

помещения заведений ресторанного хозяйства;

помещения объектов культурного назначения;

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное

Косвенно общественные места также определяются в статье 178 Кодекса об административных нарушениях:

улицы;

закрытые спортивные сооружения;

скверы, парки;

все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).

Отмечается, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Так, в Киеве к общественным местам относятся остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них, церкви и 50-метровая зона вокруг них, а также учреждения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки, кинотеатры и прилегающая к ним территория и т. п.

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая подпадает под определение "общественное место", - отметили в Минздраве.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ближайшем будущем использование индивидуальной защиты, в частности, медицинской маски, станет новой нормой существования.

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