В Кабмине объяснили, где необходимо обязательно носить маску

В Минздраве объяснили, что считается "общественным местом"
Министерство здравоохранения предоставило разъяснение относительно понятия "общественное место", где необходимо придерживаться масочного режима во время карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.
Согласно постановлению Кабмина от 11 марта, общественное место - это часть/части любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы и стадионы.
Общественным местом также считаются:
Косвенно общественные места также определяются в статье 178 Кодекса об административных нарушениях:
Отмечается, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Так, в Киеве к общественным местам относятся остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них, церкви и 50-метровая зона вокруг них, а также учреждения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки, кинотеатры и прилегающая к ним территория и т. п.
"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая подпадает под определение "общественное место", - отметили в Минздраве.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ближайшем будущем использование индивидуальной защиты, в частности, медицинской маски, станет новой нормой существования.
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