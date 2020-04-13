У Кабміні пояснили, де необхідно обов’язково носити маску

Міністерство охорони здоров’я надало роз’яснення щодо поняття "громадське місце", де необхідно дотримуватись маскового режиму під час карантину в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

Відповідно до постанови Кабміну від 11 березня, громадське місце - це частина/частини будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони.

Громадським місцем також вважаються:

ліфти і таксофони;

приміщення та території закладів охорони здоров’я;

приміщення та території навчальних закладів;

дитячі майданчики; приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

під’їзди житлових будинків;

підземні переходи;

транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

приміщення закладів ресторанного господарства;

приміщення об’єктів культурного призначення;

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів тощо.

Опосередковано громадські місця також визначаються у статті 178 Кодексу про адміністративні порушення:

вулиці;

закриті спортивні споруди;

сквери, парки;

всі види громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення).

Зазначається, що перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Так, у Києві до громадських місць відносяться зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них, церкви та 50-метрова зона навколо них, а також заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки, кінотеатри та прилегла до них територія тощо.

"Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можна опинитися на території, яка підпадає під визначення "громадське місце", - зазначили у МОЗ.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що у найближчому майбутньому використання індивідуального захисту, зокрема, медичної маски, стане новою нормою існування.

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