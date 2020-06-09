ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні назвали умову для зменшення тарифів на опалення та гарячу воду

Новини » Економіка     09.06.2020 - 17:58
У Кабміні назвали умову для зменшення тарифів на опалення та гарячу воду
Фото: платіжки ЖКГ (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Мінрегіоні розповіли, чи з'явиться можливість зменшити тарифи наступного опалювального сезону

Міністерство розвитку громад та територій України назвало умову для зменшення тарифів на теплопостачання та гарячу воду наступного опалювального сезону. Все буде залежати від ціни природного газу.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

У відомстві роз'яснили, що закони "Про ціни і ціноутворення" та "Про державне регулювання у сферах комунальних послуг" передбачають, що НКРЕКП та органи місцевого самоврядування зобов’язані встановлювати тарифи на комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

Міністерство підкреслює, що зниження тарифів на комунальні послуги можна розглядати лише за умови значення основних складових цих тарифів - вартості природного газу (у тарифах на послуги з теплопостачання витрати на нього займають близько 80%) та вартості електроенергії (у тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення витрати на неї займають 30%).

"У разі, якщо ціна природного газу в опалювальному сезоні 2020/2021 рр. буде на рівні середньої ціни (4048,5 грн/тис.м3), що діяла у минулому періоді, то з’явиться можливість зменшити тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води", - вказано у повідомленні.

Таким чином тарифна політика в житлово-комунальному господарстві безпосередньо залежить від цінової політики в паливно-енергетичному комплексі.

Нагадаємо, у ключових пунктах меморандуму подальшої співпраці України з МВФ на 2020-2021 роки за програмою stand by немає умов про підвищення тарифів на опалення.

Як писало РБК-Україна, раніше Європейський інвестиційний банк погодив надання Україні кредиту на 300 мільйонів євро для підвищення енергоефективності громадських будівель.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україниотоплениетарифи на жкг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся