В Кабмине назвали ТОП-10 новых госуслуг, которые запустят с октября

В Кабинете министров назвали ТОП-10 услуг, которые будут запущены в октябре. Услуги будут доступны на портале и в приложении "Дія".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram.
В частности, на портале "Дія" запустят следующие услуги:
В приложении "Дія" будут доступны семь услуг.
Среди них - цифровой шеринг документов: пользователь сможет передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении), нажав "ОК" на пуш сообщение в Дії. Например, когда банк требует паспорт для снятия копии открытия счета онлайн или во время заселения в отель.
Станет доступна услуга управления должным пользователем.
"Возможность расшарить технический паспорт на авто другому человеку, и он отобразится в Дії. Например, ваша жена сможет ездить на вашем автомобиле без физического технического паспорта. Он будет у нее в приложении", - отметил Федоров.
Также среди услуг:
"И мне кажется, это 3% от того, что в работе. Реестр народонаселения, реформа Госспецсвязи, развитие Diia Company, внедрение CDTO по всей стране, развитие услуг в ЦНАП, Дія Образование, мощный проект Дія Бизнес и другие", - очертил министр планы ведомства.
Напомним, в Украине 27 августа заработал гид по государственным услугам - информационный онлайн-портал о всех сервисах, которые предоставляют органы исполнительной власти и местного самоуправления.
Как писало РБК-Украина, с июля комплексная услуга "еМалятко" стала доступна в Центрах предоставления административных услуг.