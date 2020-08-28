В Кабмине назвали ТОП-10 новых госуслуг, которые запустят с октября

В Кабинете министров назвали ТОП-10 услуг, которые будут запущены в октябре. Услуги будут доступны на портале и в приложении "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram.

В частности, на портале "Дія" запустят следующие услуги:

обновленная регистрация ООО онлайн

возможность начать и завершить строительство онлайн, относящееся к категории СС1 (кафе, частные дома, малые сооружения) - более 90% всего строительства

еМалятко онлайн.

В приложении "Дія" будут доступны семь услуг.

Среди них - цифровой шеринг документов: пользователь сможет передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении), нажав "ОК" на пуш сообщение в Дії. Например, когда банк требует паспорт для снятия копии открытия счета онлайн или во время заселения в отель.

Станет доступна услуга управления должным пользователем.

"Возможность расшарить технический паспорт на авто другому человеку, и он отобразится в Дії. Например, ваша жена сможет ездить на вашем автомобиле без физического технического паспорта. Он будет у нее в приложении", - отметил Федоров.

Также среди услуг:

получение и уплата штрафов в Дії

получение информации и уплата долгов

цифровой ИНН (налоговый номер): с помощью цифрового шеринга документа его "копию" можно будет передавать государственным органам и бизнесу за секунду

цифровое свидетельство о рождении - фактически паспорт для ребенка для 14 лет также появится в Дії

статус внутренне перемещенного лица.

"И мне кажется, это 3% от того, что в работе. Реестр народонаселения, реформа Госспецсвязи, развитие Diia Company, внедрение CDTO по всей стране, развитие услуг в ЦНАП, Дія Образование, мощный проект Дія Бизнес и другие", - очертил министр планы ведомства.

Напомним, в Украине 27 августа заработал гид по государственным услугам - информационный онлайн-портал о всех сервисах, которые предоставляют органы исполнительной власти и местного самоуправления.

Как писало РБК-Украина, с июля комплексная услуга "еМалятко" стала доступна в Центрах предоставления административных услуг.