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У Кабміні назвали ТОП-10 нових держпослуг, які запустять з жовтня

Автор: Юлія Струк

У Кабінеті міністрів назвали ​​ТОП-10 нових послуг, які будуть запущені у жовтні. Послуги будуть доступні на порталі та у додатку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

Зокрема, на порталі "Дія" запустять такі послуги:

  • оновлена реєстрація ТОВ онлайн
  • можливість почати та завершити будівництво онлайн, що належать до категорії СС1 (кафе, приватні будинки, малі споруди) - понад 90% всього будівництва
  • єМалятко онлайн.


У додатку "Дія" будуть доступні сім послуг.

Серед них - цифровий шерінг документів: користувач зможе передавати копії документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження), натиснувши "ОК" на пуш повідомлення у Дії. Наприклад, коли банк вимагає паспорт для зняття копії відкриття рахунку онлайн або під час заселення у готель.

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Стане доступною послуга керування належним користувачем.

"Можливість розшарити технічний паспорт на авто іншій людині, і він відобразиться у Дії. Наприклад, ваша дружина зможе їздити на вашому автомобілі без фізичного технічного паспорта. Він буде у неї в додатку", - зазначив Федоров.

Також серед послуг:

  • отримання та сплата штрафів у Дії
  • отримання інформації та сплата боргів
  • цифровий ІПН (податковий номер): за допомогою цифрового шерінгу документа його "копію" можна буде передавати державним органам та бізнесу за секунду
  • цифрове свідоцтво про народження - фактично паспорт для дитини для 14 років також з’явиться у Дії
  • статус внутрішньо переміщеної особи.

"І мені здається, це 3% від того, що в роботі. Реєстр народонаселення, реформа Держспецзв'язку, розвиток Diia Company, впровадження CDTO по всій країні, розвиток послуг в ЦНАП, Дія Освіта, потужний проект Дія Бізнес та інші", - окреслив міністр плани відомства.

Нагадаємо, в Україні 27 серпня запрацював гід з державних послуг - інформаційний онлайн-портал про всі сервіси, які надають органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Як писало РБК-Україна, з липня комплексна послуга "єМалятко" стала доступна в Центрах надання адміністративних послуг.

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