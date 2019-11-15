В Кабмине назвали сумму долга ОРДЛО перед "Нафтогазом"

На сегодняшний день расположенные на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей должны "Нафтогазу" более 500 млн гривен. Об этом в интервью "Українським новинам" рассказала министром развития общин и территорий Алена Бабак.

По ее словам, в этом году правительство фактически позволило отделить долг за потребленный газ, который сформировали объекты на неподконтрольной территории, от общих долгов предприятий Донецкой и Луганской областей.

"На момент начала АТО они уже имели определенную сумму долга, и сегодня, при заключении договора с "Нафтогазом", всегда учитывался тот долг по газу, который предприятия не имеют возможности погасить. А он сегодня составляет более 500 млн гривен", - отметила Бабак.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин обязал "Нафтогаз" не учитывать долги ОРДЛО при поставках газа предприятиям на подконтрольной части Донбасса. Кроме этого, Донецкую и Луганскую облгосадминистрации обязали составить список должников за газ на неподконтрольной части Донбасса. Эти списки должны предоставить "Нафтогазу".