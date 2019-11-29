ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кабмине назвали сроки завершения формирования перспективных планов областей

Новости » Политика     29.11.2019 - 15:41
В Кабмине назвали сроки завершения формирования перспективных планов областей
Фото: Вячеслав Негода (tribuna.pl.ua)

Перспективные планы станут основой для создания способных общин с оптимальными сетями публичных услуг и сервисов

Заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода назвал сроки завершения формирования перспективных планов областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

По словам Негоды, перспективные планы станут основой для создания способных общин с оптимальными сетями публичных услуг и сервисов.

"Украина - на завершающем и наиболее ответственном этапе реформы местного самоуправления и на старте динамического устойчивого развития общин и регионов. Отправной пункт - местные выборы в 2020 году на новой территориальной основе общин и районов. Поэтому 2020 - год взвешенных и ответственных решений", - заявил замминистра.

"Среди задач, определенных правительством для завершения реформы - формирование перспективных планов областей, которые будут покрывать 100% их территории. Завершить эту работу областные государственные администрации должны в первой декаде декабря", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, член комитета Верховной рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин заявил, что законопроект об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации власти внесут в Раду в ближайшее время.

Как писало РБК-Украина ранее, в Кабинете министров анонсировали обновление комплексной генеральной схемы планирования территории Украины.

Добавим также, Минразвития общин разработало законопроект о совершенствовании региональной государственной политики.

Кабмин запустит сервис, позволяющий избавиться от квитанций Раде рекомендуют открыть украинцам доступ к кадастрам
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныдецентрализацияОТО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь