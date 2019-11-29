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У Кабміні назвали строки завершення формування перспективних планів областей

Новини » Політика     29.11.2019 - 15:41
У Кабміні назвали строки завершення формування перспективних планів областей
Фото: В'ячеслав Негода (tribuna.pl.ua)

Перспективні плани стануть основою для створення спроможних громад із оптимальними мережами публічних послуг та сервісів

Заступник міністра розвитку громад та територій В'ячеслав Негода назвав строки завершення формування перспективних планів областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

За словами Негоди, перспективні плани стануть основою для створення спроможних громад із оптимальними мережами публічних послуг та сервісів.

"Україна - на завершальному та найбільш відповідальному етапі реформи місцевого самоврядування і на старті динамічного сталого розвитку громад і регіонів. Відправний пункт - місцеві вибори в 2020 році на новій територіальній основі громад і районів. Тож 2020 - рік виважених і відповідальних рішень", - заявив замміністра.

"Серед завдань, визначених урядом для завершення реформи, - формування перспективних планів областей, які покриватимуть 100% їх території. Завершити цю роботу обласні державні адміністрації мають в першій декаді грудня", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, член комітету Верховної ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін заявив, що законопроект про зміни до Конституції України в частині децентралізації влади внесуть в Раду найближчим часом.

Як писало РБК-Україна раніше, у Кабінеті міністрів анонсували оновлення комплексної генеральної схеми планування території України.

Додамо також, Мінрозвитку громад розробило законопроект про вдосконалення регіональної державної політики.

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