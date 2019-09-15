В Кабмине назвали размер расходов на поддержку АПК в бюджете-2020

В Кабинете министров назвали размер расходов на поддержку агропромышленного комплекса, который заложен в Государственный бюджет на 2020 год. Об этом на брифинге заявила глава Минфина Оксана Маркарова, передает коррекспондент РБК-Украина.

Министр отметила, что эта программа для удешевления кредитов для малых фермеров.

"4,4 миллиарда - поддержка АПК. Очень целенаправленная программа. Ко второму чтению будет более детализировано, каким образом. Но эта программа для удешевления кредитов для малых фермеров. То есть вместо различных программ, четкая сфокусированная программа", - заявила Маркарова.

Напомним, Кабинет министров в государственном бюджете на 2020 год предлагает повысить с 1 января минимальную заработную плату в 550 гривен, а также заложить 245,8 миллиардов гривен на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне.

Кроме того, в проекте государственного бюджета на 2020 год, который Кабмин сегодня внесет в Раду, расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 28,2 грн/доллар.

Отметим, что сегодня Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект госбюджета-2020. Однако, пока текста проекта еще нет.