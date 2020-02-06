В Кабмине назвали причину отсутствия системы PayPal в Украине

Международная платежная система PayPal пока не работает в Украине, поскольку не видит перспектив. Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дублет в интервью "Громадському".

Как отметил Дубилет, проблема не в то, что в Украине кто-то запрещает работать платежной системе PayPal.

"Диалог продолжается. Проблема не в том, что кто-то запрещает PayPal тут работать. Проблема в том, что Украина - неинтересный для них рынок", - сообщил он.

По его словам, сейчас нет никаких препятствий для PayPal с точки зрения регулирования и законодательства. "Судя по всему, он (PayPal, - ред.) просто не видит достаточного для себя потенциала", - сообщил Дубилет.

В то же время министр выразил уверенность, что PayPal придет в Украину в результате экономического роста страны.

Ранее директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз заявил, что Национальный банк Украины готов выдать платежной системе PayPal лицензию для работы на украинском рынке. По его словам, есть ряд факторов, которые приводят к тому, что компания решила для себя пока что не выходить на украинский рынок.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что идея предоставлять услуги мобильной связи на основе заключения договора по паспорту пока не своевременна.