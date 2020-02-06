У Кабміні назвали причину відсутності системи PayPal в Україні

Міжнародна платіжна система PayPal поки не працює в Україні, оскільки не бачить перспектив. Про це сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дублет в інтерв'ю "Громадському".

Як зазначив Дубілет, проблема не в тому, що в Україні хтось забороняє працювати платіжній системі PayPal.

"Діалог триває. Проблема не в тому, що хтось забороняє PayPal тут працювати. Проблема в тому, що Україна - нецікавий для них ринок", - повідомив він.

За його словами, зараз немає ніяких перешкод для PayPal з точки зору регулювання і законодавства. "Судячи з усього, він (PayPal - ред.) просто не бачить достатньої для себе потенціалу", - повідомив Дубілет.

У той же час міністр висловив упевненість, що PayPal прийде в Україну в результаті економічного зростання країни.

Раніше директор Департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз заявив, що Національний банк України готовий видати платіжній системі PayPal ліцензію для роботи на українському ринку. За його словами, є ряд чинників, які призводять до того, що компанія вирішила для себе поки що не виходити на український ринок.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що ідея надавати послуги мобільного зв'язку на основі укладення договору за паспортом поки не на часі.