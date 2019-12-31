В Кабмине назвали всех претендентов на пост главы Госкино

Национальное агентство по вопросам госслужбы обнародовало список кандидатов на пост главы Госагентства по вопросам кино. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий список на сайте агентства по вопросам госслужбы.

Отметим, что это повторный конкурс, его проводят, потому что лидер первого конкурса не прошла собеседование.

Так, в списке 9 кандидатов:

Слепак Сергей Виленович; Мартынюк Владимир Михайлович; Король Александр Александрович; Куценко Станислав Игоревич; Корниенко Олег Александрович; Кудерчук Марина Николаевна; Плисковский Роман Владимирович; Голосов Артем Андреевич; Зленко Сергей Александрович.

Повторный конкурс начался 2 декабря, заявки кандидатов принимались до 28 декабря.

Напомним, ранее Кабмин назначил Юлию Шевчук главой Государственного агентства Украины по вопросам кино. Согласно декларации на сайте НАПК, Шевчук была начальником юридического отдела в Госагентстве по вопросам кино.

19 августа глава Госкино Филипп Ильенко подал заявление об увольнении по собственному желанию. Ильенко заявил, что считает основные цели своей работы на посту главы Госкино достигнутыми. В то же время его дальнейшая его профессиональная деятельность будет связана с украинским кино.