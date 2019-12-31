У Кабміні назвали всіх претендентів на посаду голови Держкіно

Національне агентство з питань держслужби оприлюднило список кандидатів на посаду голови Держагентства з питань кіно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний список на сайті агентства з питань держслужби.

Зазначимо, що це повторний конкурс, його проводять, тому що лідер першого конкурсу не пройшла співбесіду.

Так, у списку 9 кандидатів:

Слепак Сергій Віленович; Мартинюк Володимир Михайлович; Король Олександр Олександрович; Куценко Станіслав Ігорович; Корнієнко Олег Олександрович; Кудерчук Марина Миколаївна; Плісковський Роман Володимирович; Голосов Артем Андрійович; Зленко Сергій Олександрович.

Повторний конкурс розпочався 2 грудня, заявки кандидатів приймалися до 28 грудня.

Нагадаємо, раніше Кабмін призначив Юлію Шевчук головою Державного агентства України з питань кіно. Згідно декларації на сайті НАПК, Шевчук була начальником юридичного відділу в Держагентстві з питань кіно.

19 серпня голова Держкіно Пилип Іллєнко подав заяву про звільнення за власним бажанням. Іллєнко заявив, що вважає основні цілі своєї роботи на посаді голови Держкіно досягнутими. В той же час його подальша його професійна діяльність буде пов'язана з українським кіно.