В Кабмине назвали одну из главных задач до запуска Крымской платформы

По его словам, Минреинтеграции хочет прийти в Крымскую платформу "не с пустыми руками", а с целым рядом задач.

"Одна из крупнейших наших задач - представить новый законопроект, нацеленный на то, чтобы дать ответы на вопросы тех, кто сегодня проживает на временно оккупированных территориях", - заявил Яременко.

Заместитель министра пояснил, что речь идет о статусе жителей оккупированных территорий, которые против своей воли получили паспорта Российской Федерации.

"Люди задают простые вопросы - что случится со мной, если я взял паспорт Российской Федерации, потому что меня заставили. Мы надеемся уже в начале лета представить в Раде проект закона, который ответит на все эти вопросы", - сказал он.

Яременко добавил, что сейчас ведется работа над еще одним законопроектом, который связан со статусом крымских татар. В следующем месяце этот документ представят парламенту.

Крымская платформа - это инициатива Украины. Она должна стать международной площадкой для решения проблем жителей оккупированных территорий и деоккупации Крыма. В августе 2021 года в Киеве должен состояться первый саммит Крымской платформы.