В Кабмине назвали одну из главных задач до запуска Крымской платформы

Министерство реинтеграции оккупированных территорий назвало одно из главных заданий, которое необходимо выполнить до запуска Крымской платформы. До запуска платформы нужно принять ряд законопроектов.

Об этом сказал заместитель министра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко во время панельной дискуссии "Национальная устойчивость: как оккупация Крыма влияет на Украину".

По его словам, Минреинтеграции хочет прийти в Крымскую платформу "не с пустыми руками", а с целым рядом задач.

"Одна из крупнейших наших задач - представить новый законопроект, нацеленный на то, чтобы дать ответы на вопросы тех, кто сегодня проживает на временно оккупированных территориях", - заявил Яременко.

Заместитель министра пояснил, что речь идет о статусе жителей оккупированных территорий, которые против своей воли получили паспорта Российской Федерации.

"Люди задают простые вопросы - что случится со мной, если я взял паспорт Российской Федерации, потому что меня заставили. Мы надеемся уже в начале лета представить в Раде проект закона, который ответит на все эти вопросы", - сказал он.

Яременко добавил, что сейчас ведется работа над еще одним законопроектом, который связан со статусом крымских татар. В следующем месяце этот документ представят парламенту.

Крымская платформа - это инициатива Украины. Она должна стать международной площадкой для решения проблем жителей оккупированных территорий и деоккупации Крыма. В августе 2021 года в Киеве должен состояться первый саммит Крымской платформы.