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У Кабміні назвали одне з головних завдань до запуску Кримської платформи

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 19:23
У Кабміні назвали одне з головних завдань до запуску Кримської платформи Фото: Ігор Яременко (mtot.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство реінтеграції окупованих територій назвало одне з головних завдань, яке треба виконати до запуску Кримської платформи. До запуску платформи потрібно ухвалити низку законопроектів.

Про це сказав заступник міністра з питань реінтеграції Ігор Яременко під час панельної дискусії "Національна стійкість: як окупація Криму впливає на Україну".

За його словами, Мінреінтеграції хоче прийти до Кримської платформи "не з пустими руками", а з цілим рядом завдань.

"Одне з найбільших наших завдань - представити новий законопроєкт, націлений на те, щоб дати відповіді на питання тих, хто сьогодні проживає на тимчасово окупованих територіях", - заявив Яременко.

Заступник міністра пояснив, що мова йде про статус мешканців окупованих територій, які проти своєї волі отримали паспорти Російської Федерації.

"Люди ставлять прості питання - що станеться зі мною, якщо я взяв паспорт Російської Федерації, тому що мене змусили. Ми сподіваємося вже на початку літа представити у Раді проект закону, який відповість на всі ці питання", - сказав він.

Яременко додав, що наразі ведеться робота над ще одним законопроектом, який пов'язаний зі статусом кримських татар. Наступного місяця цей документ представлять парламенту.

Кримська платформа - це ініціатива України. Вона має стати міжнародним майданчиком для вирішення проблем мешканців окупованих територій та деокупації Криму. У серпні 2021 року в Києві має відбутися перший саміт Кримської платформи.

Нагадаємо, у МЗС говорили, що Кримська платформа буде фокусувати свою роботу на п'ятьох напрямках.

Додамо, на початку березня Україна презентувала Кримську платформу членам ОБСЄ та запропонувала приєднатися до ініціативи.

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