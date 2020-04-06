В Кабмине назвали категории украинцев, которых разрешено перевозить в транспорте

Мининфраструктуры объяснили, как происходит перевозка пассажиров во время карантина
В Министерстве инфраструктуры рассказали, кто из украинцев имеет право на перевозку в транспорте во время действия карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы министерства Владислава Криклия.
Согласно данным Мининфраструктуры, перевозки разрешены работникам, которые обеспечивают:
Помимо регулярных пассажирских перевозок в городском транспорте, сотрудников указанных сфер деятельности можно также перевозить служебными и/или арендованными транспортными средствами, при этом маршрут перевозки нужно согласовать с Нацполицией.
Напомним, Кабинет министров разрешил перевозку большего количества пассажиров в транспорте. С 3 апреля общественный транспорт будет перевозить граждан по количеству сидячих мест.
Также РБК-Украина сообщало, что частичное ослабление карантина возможно в конце апреля.