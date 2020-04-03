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Кабмин разрешил перевозку большего числа пассажиров в транспорте

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 14:46
Кабмин разрешил перевозку большего числа пассажиров в транспорте
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общественный транспорт сможет перевозить по количеству сидячих мест

Кабинет министров на время карантина в Украине смягчил ранее введенные ограничения по пассажирским перевозкам в общественном транспорте. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Сообщается, что работников учреждений независимо от формы собственности, которые обеспечивают здравоохранение, продовольственное обеспечение, важнейшие госуслуги, энергообеспечение и т. д. разрешается перевозить в пределах количества сидячих мест.

В то же время требования по наличию респираторов или защитных масок у водителей и пассажиров сохраняются. Кроме того, должны соблюдаться санитарные меры в городском электрическом (трамвай, троллейбус) и автомобильном транспорте, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Напомним, с начала карантина в Украине разрешалось перевозить не более 10 пассажиров в общественном транспорте, однако позже Кабмин разрешил перевозить не более от половины сидячих мест.

Отметим, в правительстве допускают ослабление карантина в конце апреля.

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