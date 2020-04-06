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В Кабмине назвали категории украинцев, которых разрешено перевозить в транспорте

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 12:49
В Кабмине назвали категории украинцев, которых разрешено перевозить в транспорте
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мининфраструктуры объяснили, как происходит перевозка пассажиров во время карантина

В Министерстве инфраструктуры рассказали, кто из украинцев имеет право на перевозку в транспорте во время действия карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы министерства Владислава Криклия.

Согласно данным Мининфраструктуры, перевозки разрешены работникам, которые обеспечивают:

  • здравоохранение;
  • продовольственное обеспечение;
  • правительственное управление;
  • предоставление самых важных государственных услуг;
  • энергообеспечение;
  • водообеспечение;
  • связь и коммуникации;
  • финансовые и банковские услуги;
  • функционирование инфраструктуры;
  • транспортное обеспечение;
  • сферу обороны;
  • правопорядок и гражданскую защиту;
  • объекты критической инфраструктуры, которые имеют непрерывный промышленный цикл.

Помимо регулярных пассажирских перевозок в городском транспорте, сотрудников указанных сфер деятельности можно также перевозить служебными и/или арендованными транспортными средствами, при этом маршрут перевозки нужно согласовать с Нацполицией.В Кабмине назвали категории украинцев, которых разрешено перевозить в транспорте

Напомним, Кабинет министров разрешил перевозку большего количества пассажиров в транспорте. С 3 апреля общественный транспорт будет перевозить граждан по количеству сидячих мест.

Также РБК-Украина сообщало, что частичное ослабление карантина возможно в конце апреля.

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