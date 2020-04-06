В Кабмине назвали категории украинцев, которых разрешено перевозить в транспорте

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мининфраструктуры объяснили, как происходит перевозка пассажиров во время карантина

В Министерстве инфраструктуры рассказали, кто из украинцев имеет право на перевозку в транспорте во время действия карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы министерства Владислава Криклия.

Согласно данным Мининфраструктуры, перевозки разрешены работникам, которые обеспечивают:

здравоохранение;

продовольственное обеспечение;

правительственное управление;

предоставление самых важных государственных услуг;

энергообеспечение;

водообеспечение;

связь и коммуникации;

финансовые и банковские услуги;

функционирование инфраструктуры;

транспортное обеспечение;

сферу обороны;

правопорядок и гражданскую защиту;

объекты критической инфраструктуры, которые имеют непрерывный промышленный цикл.

Помимо регулярных пассажирских перевозок в городском транспорте, сотрудников указанных сфер деятельности можно также перевозить служебными и/или арендованными транспортными средствами, при этом маршрут перевозки нужно согласовать с Нацполицией.

Напомним, Кабинет министров разрешил перевозку большего количества пассажиров в транспорте. С 3 апреля общественный транспорт будет перевозить граждан по количеству сидячих мест.

Также РБК-Украина сообщало, что частичное ослабление карантина возможно в конце апреля.