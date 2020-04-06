В уряді назвали категорії українців, яких дозволено перевозити у транспорті

Мінінфраструктури пояснили, як відбувається перевезення пасажирів під час карантину
У Міністерстві інфраструктури розповіли, хто з українців має право на перевезення у транспорті під час дії карантину в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави міністерства Владислава Криклія.
Згідно з даними Мінінфраструктури, перевезення дозволені працівникам, які забезпечують:
Окрім регулярних пасажирських перевезень у міському транспорті, співробітників вказаних сфер діяльності можна також перевозити службовими та/або орендованими транспортними засобами, при цьому маршрут перевезення потрібно узгодити з Нацполіцією.
Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив перевезення більшої кількості пасажирів у транспорті. З 3 квітня громадський транспорт перевозитиме громадян за кількістю сидячих місць.
Також РБК-Україна повідомляло, що часткове послаблення карантину можливе в кінці квітня.