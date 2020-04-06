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В уряді назвали категорії українців, яких дозволено перевозити у транспорті

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 12:49
В уряді назвали категорії українців, яких дозволено перевозити у транспорті
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мінінфраструктури пояснили, як відбувається перевезення пасажирів під час карантину

У Міністерстві інфраструктури розповіли, хто з українців має право на перевезення у транспорті під час дії карантину в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави міністерства Владислава Криклія.

Згідно з даними Мінінфраструктури, перевезення дозволені працівникам, які забезпечують:

  • охорону здоров’я;
  • продовольче забезпечення;
  • урядування;
  • надання найважливіших державних послуг;
  • енергозабезпечення;
  • водозабезпечення;
  • зв’язок та комунікації;
  • фінансові та банківські послуги;
  • функціонування інфраструктури;
  • транспортного забезпечення;
  • сферу оборони;
  • правопорядок та цивільний захист;
  • об’єкти критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл.

Окрім регулярних пасажирських перевезень у міському транспорті, співробітників вказаних сфер діяльності можна також перевозити службовими та/або орендованими транспортними засобами, при цьому маршрут перевезення потрібно узгодити з Нацполіцією.В уряді назвали категорії українців, яких дозволено перевозити у транспорті

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив перевезення більшої кількості пасажирів у транспорті. З 3 квітня громадський транспорт перевозитиме громадян за кількістю сидячих місць.

Також РБК-Україна повідомляло, що часткове послаблення карантину можливе в кінці квітня.

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