В уряді назвали категорії українців, яких дозволено перевозити у транспорті

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мінінфраструктури пояснили, як відбувається перевезення пасажирів під час карантину

У Міністерстві інфраструктури розповіли, хто з українців має право на перевезення у транспорті під час дії карантину в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави міністерства Владислава Криклія.

Згідно з даними Мінінфраструктури, перевезення дозволені працівникам, які забезпечують:

охорону здоров’я;

продовольче забезпечення;

урядування;

надання найважливіших державних послуг;

енергозабезпечення;

водозабезпечення;

зв’язок та комунікації;

фінансові та банківські послуги;

функціонування інфраструктури;

транспортного забезпечення;

сферу оборони;

правопорядок та цивільний захист;

об’єкти критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл.

Окрім регулярних пасажирських перевезень у міському транспорті, співробітників вказаних сфер діяльності можна також перевозити службовими та/або орендованими транспортними засобами, при цьому маршрут перевезення потрібно узгодити з Нацполіцією.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив перевезення більшої кількості пасажирів у транспорті. З 3 квітня громадський транспорт перевозитиме громадян за кількістю сидячих місць.

Також РБК-Україна повідомляло, що часткове послаблення карантину можливе в кінці квітня.