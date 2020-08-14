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В Кабмине назвали дату возобновления авиасообщения с Казахстаном

Украина, Пятница 14 августа 2020 15:29
В Кабмине назвали дату возобновления авиасообщения с Казахстаном
Фото: самолет (wikimediа)
Автор: Юлия Струк

Авиасообщение должны восстановить уже с 17 августа

Украина и Казахстан вскоре восстановят авиасообщение. Восстановление должно произойти уже с 17 августа.

Об этом сообщает правительственный портал.

Так, Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана решило восстановить с 17 августа международные авиарейсы из Украины, о чем указано в официальном письме, направленном ведомством в Государственную авиационную службу Украины.

"Казахстан готов возобновить международное авиасообщение с Украиной уже с 17 августа. Безопасность и соблюдение всех необходимых эпидемиологических требований остаются для нас приоритетом в осуществлении авиа- и других видов перевозок. И мы тоже подтверждаем свою готовность и желание возобновить полеты между нашими странами", - отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В Казахстане подчеркнули, что для безопасности пассажиров, прибывающих из республики в нашу страну, является обязательным соблюдение температурного режима и анкетирования о том, где будет проживать прибывающий, его контакты и другие данные.

"По состоянию на сейчас въезд на территорию Казахстана запрещен для граждан Украины, за исключением лиц, имеющих статус резидента или члены семьи граждан республики Казахстан", - напомнили в Кабмине.

Как писало РБК-Украина, 13 августа правительство Казахстана приняло решение о поэтапном смягчении карантинного режима с понедельника, 17 августа.

Напомним, в начале июля в Казахстане ввели усиленный карантин.

А в конце июля в стране ввели масочный режим на улице.

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