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В новом Кабмине назвали дату первого заседания

Новости » Политика    30.08.2019 - 19:28
В новом Кабмине назвали дату первого заседания
Фото: новоизбранный Кабмин (РБК-Украина)

На заседании планируют принять решения, позволившие продолжить работу министерств

Новый Кабинет министров Украины может провести первое рабочее заседание в среду, 4 сентября. Об этом заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает РБК-Украина.

По словам министра, во время первого заседания планируется принятие решений, которые позволят продолжить работу министерств.

"Скорее всего, стандартное заседание Кабмина будет, как всегда, в среду. Сейчас мы все готовим решения на Кабмин, которые уже отработаны, и должны просто не остановить работу министерств", - заявила Бабак.

Также она отметила, что первыми будут приниматься решения о переименовании министерств.

Отмечается, что Кабмин уже собирался сразу после утверждения нового правительства, однако это была рабочая встреча, а не заседание.

Напомним, в четверг, 29 августа, Верховная рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Главой правительства стал Алексей Гончарук.

Также РБК-Украина сообщало, что главой Верховной рады был избран Дмитрий Разумков. Первым вице-спикером стал Руслан Стефанчук. Также на должность вице-спикера избрали Елену Кондратюк.

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