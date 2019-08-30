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У новому Кабміні назвали дату першого засідання

Новини » Політика    30.08.2019 - 19:28
У новому Кабміні назвали дату першого засідання
Фото: новообраний Кабмін (РБК-Україна)

На засіданні планують прийняти рішення, що дозволилять продовжити роботу міністерств

Новий Кабінет міністрів України може провести перше робоче засідання в середу, 4 вересня. Про це заявила міністр розвитку громад і територій Альона Бабак, передає РБК-Україна.

За словами міністра, під час першого засідання планується ухвалення рішень, які дозволять продовжити роботу міністерств.

"Швидше за все, стандартне засідання Кабміну буде, як завжди, у середу. Зараз ми готуємо всі рішення на Кабмін, які вже відпрацьовані, і повинні просто не зупинити роботу міністерств", - заявила Бабак.

Також вона зазначила, що першими будуть прийматися рішення про перейменування міністерств.

Наголошується, що Кабмін вже збирався відразу після затвердження нового уряду, проте це була робоча зустріч, а не засідання.

Нагадаємо, у четвер, 29 серпня, Верховна рада затвердила новий склад Кабінету міністрів України. Главою уряду став Олексій Гончарук.

Також РБК-Україна повідомляло, що головою Верховної ради був обраний Дмитро Разумков. Першим віце-спікером став Руслан Стефанчук. Також на посаду віце-спікера обрали Олену Кондратюк.

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