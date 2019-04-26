В Кабмине не нашли взрывчатку

Сообщение о минировании здания Кабинета министров Украины не подтвердилось. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Так, согласно обновленным данным, правоохранители не нашли взрывчатку в здании правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция не подтвердила информацию о "заминировании" аэропорта "Киев" им. Сикорского, Южного и Дарницкого вокзала, Центрального автовокзала. В полиции заявили, что из-за информации о "заминировании" эвакуировали с Центрального автовокзала - 250 человек, с Дарницкого и Центрального железнодорожных вокзалов - 700 и 1200 человек соответственно.

Как писало РБК-Украина ранее, информация о заминировании здания Верховной рады Украины не подтвердилась. Утром в кулуарах парламента проводились проверки с металлоискателями.

Так, столичная полиция сообщила, что им отправили по электронной почте сообщение о заминировании Южного вокзала, Дарницкого, аэропорта Жуляны (международный аэропорт "Киев"), зданий Рады и Кабинета министров. Правоохранители подчеркивали, что были созданы группы по отработке информации, на месте работали взрывотехнические службы.