В Кабмине нарабатывают законы о госполитике переходного периода

Немчинов подчеркнул, что установление ответственности за правонарушения, связанные с временной оккупацией территории Украины, попыткой аннексии части территории является актуальным вопросом для нашего государства.

"Поэтому регистрация народными депутатами законопроектов, которые дополняют Уголовный кодекс статьями о коллаборационизме вполне соответствует запросам как общества, так и нашего политикума", - отметил министр.

По его словам, международные правовые акты не предусматривают ответственности за коллаборационизм с оккупационными режимами. Такое сотрудничество не всегда представляет общественную опасность, а потому не все виды такого сотрудничества должны быть уголовно наказуемы.

Немчинов обратил внимание, что введение элементов переходной юстиции предусматривает, в том числе и ответственность за нарушения и совершение в связи с вооруженным конфликтом, а также принятие мер по неповторению конфликта среди прочего как вариант люстрации.

Правительство предусмотрело в Плане приоритетных действий на этот год разработку двух важных законопроектов: о государственной политике переходного периода и процедуре переходного периода и об ответственности за нарушения, совершенные во время временной оккупации территории Украины.

По словам чиновника, это рабочие названия, которые еще будут пересматриваться. Основным принципом проектов является соблюдение международных стандартов в постконфликтном урегулировании, неотвратимость наказания за серьезные преступления и освобождение от ответственности тех, кто не совершал тяжких преступлений и особо тяжких преступлений.

"Законопроекты разрабатываются Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и являются важной составляющей формирования государственной политики реинтеграции", - отметил министр.