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Президент поручил Кабмину подать в Раду законы о переходном правосудии на Донбассе

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Среда 02 июня 2021 21:54
Президент поручил Кабмину подать в Раду законы о переходном правосудии на Донбассе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить проекты законов о введении на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях правосудия переходного периода. Позже правительство должно внести их на рассмотрении в Верховную раду.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, то законопроекты должны быть подготовлены с учетом международного опыта.

"Подготовить с учетом международного опыта законопроекты о введении на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях правосудия переходного периода как целостной политики государства по мирному урегулированию ситуации на этих территориях, преодоление последствий вооруженного конфликта и достижения социального согласия", - говорится в документе.

Напомним, в конце прошлого года Минреинтеграции завершило разработку законопроекта, который определяет особенности переходного правосудия на Донбассе.

Кроме того, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявлял, что переходное правосудие может отличаться на Донбассе и в Крыму.

Подробнее об переходном периоде читайте в материале РБК-Украина "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму".

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