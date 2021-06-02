Президент поручил Кабмину подать в Раду законы о переходном правосудии на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить проекты законов о введении на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях правосудия переходного периода. Позже правительство должно внести их на рассмотрении в Верховную раду.

"Подготовить с учетом международного опыта законопроекты о введении на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях правосудия переходного периода как целостной политики государства по мирному урегулированию ситуации на этих территориях, преодоление последствий вооруженного конфликта и достижения социального согласия", - говорится в документе.

Отмечается, то законопроекты должны быть подготовлены с учетом международного опыта.

Напомним, в конце прошлого года Минреинтеграции завершило разработку законопроекта, который определяет особенности переходного правосудия на Донбассе.

Кроме того, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявлял, что переходное правосудие может отличаться на Донбассе и в Крыму.

Подробнее об переходном периоде читайте в материале РБК-Украина "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму".