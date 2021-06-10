У Кабміні напрацьовують закони про держполітику перехідного періоду

Немчінов підкреслив, що встановлення відповідальності за правопорушення, пов’язані з тимчасовою окупацією території України, спробою анексії частини території є нагальним питанням для нашої держави.

"Тому реєстрація народними депутатами законопроектів, що доповнюють Кримінальний кодекс статтями про колабораціонізм цілком відповідає запитам як суспільства, так і нашого політикуму", - зазначив міністр.

За його словами, міжнародні правові акти не передбачають відповідальності за колаборацію з окупаційними режимами. Таке співробітництво не завжди становить суспільну небезпеку, а відтак не всі види такого співробітництва мають бути карно кримінальними.

Немчінов звернув увагу, що запровадження елементів перехідної юстиції передбачає у тому числі і відповідальність за порушення і вчинення у зв’язку зі збройним конфліктом, а також вжиття заходів щодо неповторення конфлікту серед іншого як варіант люстрації.

Уряд передбачив у Плані пріоритетних дій на цей рік розробку двох важливих законопроектів: про державну політику перехідного періоду та процедуру перехідного періоду та про відповідальність за порушення, вчинені під час тимчасової окупації території України.

За словами урядовця, це робочі назви, які ще будуть переглядатися. Основним принципом проектів є дотримання міжнародних стандартів у постконфліктному врегулюванні, невідворотність покарання за найсерйозніші злочини і звільнення від відповідальності тих, хто не вчиняв тяжких злочинів та особливо тяжких злочинів.

"Законопроекти розробляються Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та є важливою складовою формування державної політики реінтеграції", - зазначив міністр.