В Кабмине нарабатывают концепцию развития индустриальных парков на 2021-2024

Указано, что концепция опирается на украинские региональные и экономические особенности, учитывает опыт других стран и имеет целью поддержку и стимулирование развития индустриальных парков на государственном уровне.

"Государство будет поддерживать и стимулировать развитие индустриальных парков путем упрощения административных процедур, совершенствования инфраструктуры и создания стимулов для инвесторов. В основе концепции - партнерство государства и бизнеса", - отметил глава Минрегиона Алексей Чернышов.

В министерстве назвали три ключевых фактора господдержки развития инфраструктуры индустриальных парков:

прединвестиционный: выбор земельного участка, разработка концепции, регистрация индустриальных парков, а также оформление технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации. Срок исполнения - 12 месяцев;

инвестиционный: обеспечение территории парков электросетями, газоснабжением, подъездными дорогами, водоснабжением, канализацией и вспомогательными зданиями. Государство также будет подписывать договора с участниками. Срок - 24 месяца;

производственный: обустройство основных производственных объектов и предоставление услуг участникам.

По словам министра, план действий по развитию сети индустриальных парков рассчитан на несколько лет.

"Новосозданные объекты станут региональными экономическими магнитами и обеспечат украинцев рабочими местами. Сейчас идет работа на законодательном уровне", - подчеркнул он.