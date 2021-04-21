В Кабмине нарабатывают концепцию развития индустриальных парков на 2021-2024

Министерство развития общин и территорий разрабатывает концепцию развития индустриальных парков на 2021-2024 годы. Эта работа проходит совместно с комитетом Верховной рады по вопросам экономического развития и экспертами.
Указано, что концепция опирается на украинские региональные и экономические особенности, учитывает опыт других стран и имеет целью поддержку и стимулирование развития индустриальных парков на государственном уровне.
"Государство будет поддерживать и стимулировать развитие индустриальных парков путем упрощения административных процедур, совершенствования инфраструктуры и создания стимулов для инвесторов. В основе концепции - партнерство государства и бизнеса", - отметил глава Минрегиона Алексей Чернышов.
В министерстве назвали три ключевых фактора господдержки развития инфраструктуры индустриальных парков:
По словам министра, план действий по развитию сети индустриальных парков рассчитан на несколько лет.
"Новосозданные объекты станут региональными экономическими магнитами и обеспечат украинцев рабочими местами. Сейчас идет работа на законодательном уровне", - подчеркнул он.
Напомним, в Украине планируют упростить создание индустриальных парков: ВР приняла за основу соответствующий законопроект №4416-1.
Как писало РБК-Украина, в начале февраля Кабинет министров поддержал в ходе своего заседания законопроект о перезапуске работы индустриальных парков.