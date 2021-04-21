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В Кабмине нарабатывают концепцию развития индустриальных парков на 2021-2024

Новина українською → Украина, Среда 21 апреля 2021 11:32
В Кабмине нарабатывают концепцию развития индустриальных парков на 2021-2024 Фото: глава Минрегиона Алексей Чернышов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министерство развития общин и территорий разрабатывает концепцию развития индустриальных парков на 2021-2024 годы. Эта работа проходит совместно с комитетом Верховной рады по вопросам экономического развития и экспертами.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Указано, что концепция опирается на украинские региональные и экономические особенности, учитывает опыт других стран и имеет целью поддержку и стимулирование развития индустриальных парков на государственном уровне.

"Государство будет поддерживать и стимулировать развитие индустриальных парков путем упрощения административных процедур, совершенствования инфраструктуры и создания стимулов для инвесторов. В основе концепции - партнерство государства и бизнеса", - отметил глава Минрегиона Алексей Чернышов.

В министерстве назвали три ключевых фактора господдержки развития инфраструктуры индустриальных парков:

  • прединвестиционный: выбор земельного участка, разработка концепции, регистрация индустриальных парков, а также оформление технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации. Срок исполнения - 12 месяцев;
  • инвестиционный: обеспечение территории парков электросетями, газоснабжением, подъездными дорогами, водоснабжением, канализацией и вспомогательными зданиями. Государство также будет подписывать договора с участниками. Срок - 24 месяца;
  • производственный: обустройство основных производственных объектов и предоставление услуг участникам.

По словам министра, план действий по развитию сети индустриальных парков рассчитан на несколько лет.

"Новосозданные объекты станут региональными экономическими магнитами и обеспечат украинцев рабочими местами. Сейчас идет работа на законодательном уровне", - подчеркнул он.

Напомним, в Украине планируют упростить создание индустриальных парков: ВР приняла за основу соответствующий законопроект №4416-1.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля Кабинет министров поддержал в ходе своего заседания законопроект о перезапуске работы индустриальных парков.

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