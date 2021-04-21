У Кабміні напрацьовують концепцію розвитку індустріальних парків на 2021-2024

Міністерство розвитку громад та територій розробляє концепцію розвитку індустріальних парків на 2021-2024 роки. Ця робота проходить спільно з комітетом Верховної ради з питань економічного розвитку та експертами.

Вказано, що концепція спирається на українські регіональні та економічні особливості, враховує досвід інших країн та має на меті підтримку та стимулювання розвитку індустріальних парків на державному рівні.

"Держава буде підтримувати та стимулювати розвиток індустріальних парків шляхом спрощення адміністративних процедур, удосконалення інфраструктури та створення стимулів для інвесторів. В основі концепції - партнерство держави і бізнесу", - зазначив глава Мінрегіону Олексій Чернишов.

У міністерстві назвали три ключові фактори держпідтримки розвитку інфраструктури індустріальних парків:

передінвестиційний: вибір земельної ділянки, розроблення концепції, реєстрація індустріальних парків, а також оформлення техніко-економічного обґрунтування та проектно-кошторисної документації. Термін виконання - 12 місяців;

інвестиційний: забезпечення території парків електромережами, газопостачанням, під’їзними дорогами, водопостачанням, каналізуванням та допоміжними будівлями. Держава також буде підписувати договори з учасниками. Термін - 24 місяці;

виробничий: облаштування основних виробничих об’єктів та надання послуг учасникам.

За словами міністра, план дій щодо розвитку мережі індустріальних парків розрахований на кілька років.

"Новоутворені об’єкти стануть регіональними економічними магнітами та забезпечать українців робочими місцями. Наразі триває робота на законодавчому рівні", - підкреслив він.