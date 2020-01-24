В Кабмине напомнили об изменении порядка пересечения админграницы с Крымом для детей

С 9 февраля вступят в силу изменения в порядок пересечения административной границы с временно оккупированным Крымом детьми в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В министерстве напоминают, что накануне Нового года Кабмин упростил порядок въезда и выезда с территории Крымского полуострова подростков, которые учатся на территории других регионов Украины.

"Дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, к которой работники Госпогранслужбы на КПВВ будут иметь доступ", - говорится в сообщении.

Также упрощена процедура перехода КПВВ с Крымом для детей до 16 лет. Для них въезд в Крым (речь о тех, кто уехал из полуострова накануне и теперь возвращается) будет возможным в сопровождении только кого-то одного из родителей.

Кроме того, Госпогранслужба обращает внимание граждан, что до 19.02.2020 въезд в Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

Как писало РБК-Украина ранее, в Госпогранслужбе анонсировали изменения, которые касаются выезда с временно оккупированной территории Украины и въезда в нее детей с украинским гражданством до 16 лет.

Напомним, 19 декабря, на временном контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак", на границе Херсонской области и оккупированного Крыма, открыли сервисную зону.