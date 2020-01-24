У Кабміні нагадали про зміну порядку перетину адмінмежі з Кримом для дітей 

З 9 лютого набудуть чинності зміни до порядку перетину адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом дітьми віком до 16 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

У міністерстві нагадують, що напередодні Нового року Кабмін спростив порядок в’їзду та виїзду з території Кримського півострова підлітків, які навчаються на території інших регіонів України.

"Діти віком з 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати КПВВ за наявності паспорту України (ID картки) або паспорту громадянина України для виїзду за кордон та наявності інформації про навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, до якої працівники Держприкордонслужби на КПВВ матимуть доступ", - сказано у повідомленні.

Також спрощена процедура переходу КПВВ з Кримом для дітей до 16 років. Для них в’їзд в Крим (мова про тих, хто виїхав з півострова напередодні і наразі повертається) буде можливим у супроводі лише когось одного з батьків.

Крім того, Держприкордонслужба звертає увагу громадян, що до 19.02.2020 в’їзд в Крим відбувається виключно в супроводі двох батьків або за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків.

Як писало РБК-Україна раніше, в Держприкордонслужбі анонсували зміни, які стосуються виїзду з тимчасово окупованої території України і в'їзду в неї дітей з українським громадянством до 16 років.

Нагадаємо, 19 грудня, на тимчасовому контрольному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак", на кордоні Херсонської області та окупованого Криму, відкрили сервісну зону.