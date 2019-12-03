В Кабмине напомнили депутатам о необходимости согласования энергетических законов с ЕК

Законопроекты по энергетическим вопросам будут переданы в Еврокомиссию для проведения оценки совместимости их положений с обязательствами Украины в сфере евроинтеграции. Об этом написал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ответе народным депутатам о проведении консультаций с Еврокомиссией, передает РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости".

Вице-премьер сообщил, что в настоящее время между правительством Украины и Еврокомиссией идет процесс согласования проекта Руководящих указаний, который будет регламентировать порядок взаимодействия между сторонами при проведении консультаций по совместимости законопроектов, которыми вносятся изменения в украинское законодательство в энергетическом секторе с международно-правовыми обязательствами Украины в сфере евроинтеграции. И соответствующие консультации состоятся после согласования такого порядка.

"Сообщаем, направленные вами законопроекты будут переданы Европейской Комиссии для проведения оценки совместимости их положений с международно-правовыми обязательствами Украины в сфере европейской интеграции после согласования Руководящих установок с Европейской Комиссией", - говорится в письме Кулебы.

Он также обратил внимание, что согласно обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС, украинская сторона обязалась воздержаться от введения в действие законопроектов по энергетическим вопросам до завершения их оценки Еврокомиссией, а также в случае, если их положения признаны ею несовместимыми с положениями acquis ЕС.

"Обращаем ваше внимание на то, что пунктом 7 приложения ХХVII Приложения XXVII к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС предусмотрено, что Украина воздерживается от введения в действие актов, поданных на проведение консультаций до того, как Европейская Комиссия завершила оценки совместимости законопроекта с соответствующими положениями acquis ЕС и в случае, если Европейская Комиссия пришла к выводу, что законопроект несовместим с указанными положениями acquis ЕС, что вызывает необходимость внесения соответствующих изменений в Регламент Верховной Рады Украины, утвержденного Законом Украины от 10.02.2010 "1861-VI", - отметил Кулеба.

Ранее представительство ЕС раскритиковало законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233) в официальном письме, которое обнародовала председатель комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цицнадзе.

В Верховной раде был зарегистрирован проект постановления о проведении консультаций с Еврокомиссией по законопроектам об изменениях на рынке электроэнергии (№2294).