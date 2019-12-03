У Кабміні нагадали депутатам про необхідність узгодження енергетичних законів з ЄК

Законопроекти з енергетичних питань будуть передані в Єврокомісію для проведення оцінки сумісності їх положень з зобов'язаннями України у сфері євроінтеграції. Про це написав віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба у відповіді народним депутатам про проведення консультацій з Єврокомісією, передає РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Віце-прем'єр повідомив, що в даний час між урядом України та Єврокомісією йде процес узгодження проекту Керівних вказівок, який буде регламентувати порядок взаємодії між сторонами при проведенні консультацій по сумісності законопроектів, якими вносяться зміни в українське законодавство в енергетичному секторі з міжнародно-правовими зобов'язаннями України у сфері євроінтеграції. І відповідні консультації відбудуться після погодження такого порядку.

"Повідомляємо, спрямовані вами законопроекти будуть передані Європейській Комісії для проведення оцінки сумісності їх положень з міжнародно-правовими зобов'язаннями України у сфері європейської інтеграції після узгодження Керівних установок з Європейською Комісією", - йдеться в листі Кулеби.

Він також звернув увагу, що відповідно до зобов'язань України за Угодою про асоціацію з ЄС, українська сторона зобов'язалася утриматися від введення в дію законопроектів з енергетичних питань до завершення їх оцінки Єврокомісією, а також у разі, якщо їхні положення визнані нею несумісними з положеннями acquis ЄС.

"Звертаємо вашу увагу на те, що пунктом 7 додатка ХХVII Додатки XXVII до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачено, що Україна утримується від введення в дію актів, поданих на проведення консультацій до того, як Європейська Комісія завершила оцінювання сумісності законопроекту з відповідними положеннями acquis ЄС і в разі, якщо Європейська Комісія прийшла до висновку, що законопроект несумісний із зазначеними положеннями acquis ЄС, що викликає необхідність внесення відповідних змін до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 1002.2010 "1861-VI", - зазначив Кулеба.

Раніше представництво ЄС розкритикувало законопроект "Про внесення змін до закону України "Про ринок електроенергії" (№2233) в офіційному листі, який оприлюднила голова комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цицнадзе.

У Верховній раді був зареєстрований проект постанови про проведення консультацій з Єврокомісією щодо законопроектів про зміни на ринку електроенергії (№2294).