В Кабмине исключают возможность дефолта в Украине

Кабинет министров исключает возможность дефолта в Украине. Объявление дефолта может негативно сказаться на сотрудничестве с международными партнерами.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода".

Он привел пример Аргентины, которая девять раз объявляла дефолт.

"Как вы думаете, можно ли 9 раз обманывать своих соседей? Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют", - добавил Марченко, говоря о возможности объявления дефолта в Украине.

По его мнению, это не та практика, которой надо подражать.

"Когда об этом говорят уважаемые народные депутаты, то у меня волосы становятся дыбом. Думаю: хорошо, это можно сделать раз, а потом забудьте про все остальное лет на 5. Вам не будет никто доверять", - отметил министр.

Ранее Марченко заявлял, что последствия дефолта будут плачевными для Украины, а экономическая ситуация в стране резко ухудшится.

Перед этим заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован предупреждал, что возможный отказ Украины платить по своим обязательствам приведет к катастрофическим последствиям.