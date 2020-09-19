ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Кабмине исключают возможность дефолта в Украине

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров исключает возможность дефолта в Украине. Объявление дефолта может негативно сказаться на сотрудничестве с международными партнерами.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода".

Он привел пример Аргентины, которая девять раз объявляла дефолт.

"Как вы думаете, можно ли 9 раз обманывать своих соседей? Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют", - добавил Марченко, говоря о возможности объявления дефолта в Украине.

Самые читаемые новости

По его мнению, это не та практика, которой надо подражать.

"Когда об этом говорят уважаемые народные депутаты, то у меня волосы становятся дыбом. Думаю: хорошо, это можно сделать раз, а потом забудьте про все остальное лет на 5. Вам не будет никто доверять", - отметил министр.

Ранее Марченко заявлял, что последствия дефолта будут плачевными для Украины, а экономическая ситуация в стране резко ухудшится.

Перед этим заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован предупреждал, что возможный отказ Украины платить по своим обязательствам приведет к катастрофическим последствиям.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины дефолтМВФТранш