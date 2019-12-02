У Кабміні не виключають проблеми в роботі ГТС без транзиту газу

Фото: Олексій Оржель (brdo.com.ua)

Проблеми можуть виникнути у найхолодніші дні лютого і березня

Без контракту на транзит газу газотранспортна система (ГТС) України може зіткнутися з проблемами протягом лютого та березня. Про це заявив міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна спокійно пройде опалювальний сезон завдяки великим запасам газу в підземних сховищах. Крім того, "Нафтогаз України" проводить стрес-тести на готовність до того, щоб система технічно працювала в реверсному режимі.

"Є і така відверта позиція... Єдиним технічним ризиком може бути - це якщо лютий і березень будуть холодними місяцями, коли у нас вже зменшиться тиск в системі від підземних газосховищ. У найхолодніші дні в піковому навантаженні можуть бути певні проблеми, щоб прокачати повністю систему...Разом з тим є впевненість і надія, що все ж сторони підпишуть договір на транзит", - додав Оржель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сьогодні в тристоронніх переговорах по газу між Україною, Росією і Євросоюзом йде стадія технічних консультацій.

Також повідомлялося, що Російська Федерація на переговорах по газу прагне досягти пакетних домовленостей.