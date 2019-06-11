В Кабмине готовят новые условия ПСО на рынке э/э

В Кабинете министров готовят изменения в нормы специальных обязательств (ПСО) на новом рынке электроэнергии, который должен заработать с 1 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

По информации РБК-Украина, в Минэнергоугля после принятия правительством постановления о возложении спецобязательств на "Энергоатом", "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" обсуждаются поправки к нему.

Как стало известно РБК-Украина, речь идет об увеличении нормы ПСО для "Энергоатома" до 90% в сегменте двухсторонних договоров. Эту э/э будет выкупать для населения компания Гарантированный покупатель (Кабмин на базе "Энергорынка" создал два госпредприятия для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии). При этом с "Укрэнерго" ПСО предлагается снять.

Косвенно эту информацию подтверждает руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. "Предлагается возложить на государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" обязанность продавать значительную часть производимой энергии по последней регулируемой цене (той, что сложилась во втором квартале 2019 года). Причем, для "Энергоатома" эта доля может достичь 90-95%", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, Кабинет министров на заседании 5 июня возложил специальные обязательства (ПСО) по поставке электроэнергии населению с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго".

Документ обнародован на сайте Кабинета министров. Согласно постановлению, "Энергоатом" будет продавать на электронных аукционах для целей выполнения ПСО не более 60% своей электроэнергии, а "Укргидроэнерго" - не более 20%.

Отметим, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила доработать проект постановления Кабинета министров Украины о возложении специальных обязательств на рынке электрической энергии. Как отметили в НКРЭКУ, реализация решения правительства от 5 июня принесет дополнительную нагрузку на промышленность и бюджет примерно на 37 млрд грн в год.