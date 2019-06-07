Регулятор предлагает доработать постановление Кабмина по ПСО на рынке э/э

В НКРЭКУ прогнозируют миллиардные убытки, банкротства и коллапс
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает доработать проект постановления Кабинета министров Украины (КМУ) о возложении специальных обязанностей на рынке электрической энергии. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как отметили в пресс-службе, реализация решения правительства от 5 июня принесет дополнительную нагрузку на промышленность и бюджет примерно на 37 млрд грн в год. Кроме того, его невозможно реализовать ранее чем 1 октября.
В НКРЭКУ также прогнозируют следующие последствия вступления в силу данного постановления:
В НКРЭКУ считают, что реализация постановления возможна при учете следующих положений:
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании 5 июня возложил специальные обязательства по обеспечению населения электроэнергией по фиксированной цене на госкомпании НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и НЭК "Укрэнерго", а также облэнерго и поставщиков. Продавать электроэнергию по рыночным ценам смогут в условиях нового рынка только компании тепловой генерации и производители "зеленой" энергии.
В то же время, в компании "Укрэнерго" заявили, что в случае принятия решения об возложениеина "Укрэнерго" таких обязательств, компания не имеет финансовых источников для выполнения спецобязательств.