Регулятор предлагает доработать постановление Кабмина по ПСО на рынке э/э

Фото: ЛЭП (РБК-Украина)

В НКРЭКУ прогнозируют миллиардные убытки, банкротства и коллапс

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает доработать проект постановления Кабинета министров Украины (КМУ) о возложении специальных обязанностей на рынке электрической энергии. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отметили в пресс-службе, реализация решения правительства от 5 июня принесет дополнительную нагрузку на промышленность и бюджет примерно на 37 млрд грн в год. Кроме того, его невозможно реализовать ранее чем 1 октября.

В НКРЭКУ также прогнозируют следующие последствия вступления в силу данного постановления:

Банкротство и ликвидация поставщиков электроэнергии населению,

Угроза финансовой стабильности Операторов системы передачи и распределения,

За счет АЭС и ГЭС невозможно обеспечить доступной электроэнергией населения Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

В НКРЭКУ считают, что реализация постановления возможна при учете следующих положений:

Продажа не менее 80% электроэнергии, производимой АЭС, по прямым договорам по фиксированной цене,

Продажа не менее 50% электроэнергии, производимой ГЭС, по прямым договорам по фиксированной цене,

Вместо тарифа НЭК "Укрэнерго" обеспечить источник компенсации разницы в ценах за счет дополнительного дохода НАЭК "Энергоатом"

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании 5 июня возложил специальные обязательства по обеспечению населения электроэнергией по фиксированной цене на госкомпании НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и НЭК "Укрэнерго", а также облэнерго и поставщиков. Продавать электроэнергию по рыночным ценам смогут в условиях нового рынка только компании тепловой генерации и производители "зеленой" энергии.

В то же время, в компании "Укрэнерго" заявили, что в случае принятия решения об возложениеина "Укрэнерго" таких обязательств, компания не имеет финансовых источников для выполнения спецобязательств.