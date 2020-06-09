В Кабмине думают над разделением Минэкономики

Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)

В аграрном комитете Верховной рады недовольны министром Игорем Петрашко

Отделение Министерства аграрной политики от Министерства экономического развития и торговли "на этапе дискуссии". В аграрном комитете Верховной рады недовольны министром Игорем Петрашко.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В тени Зеленского как работает Кабмин Дениса Шмыгаля".

Как сообщается, министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко недовольны в аграрном комитете Верховной рады, где большинство членов фракции "Слуга народа". У Зеленского заявили, что решить этот конфликт можно разделив министерство.

"Вероятно, заглушить эти разногласия можно будет за счет разделения Минэкономики и Минагро, которое может состояться в ближайшее время", - пояснил собеседник в команде Зеленского.

Отметим, сам министр Игорь Петрашко заявил, что его отношения с фракцией "Слуги народа" "находятся в абсолютно нормальной, рабочей и конструктивной плоскости".

Напомним, Кабинет министров передал полномочия формирования государственной политики в сфере труда от Министерства социальной политики в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Автор: Андрей Козловский