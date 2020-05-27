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Кабмин передал часть полномочий от Минсоцполитики в Минэкономики

Новости » Экономика     27.05.2020 - 13:34
Кабмин передал часть полномочий от Минсоцполитики в Минэкономики
Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вопросами труда в Украине будет заниматься Минэкономики

Кабинет министров передал полномочия формирования государственной политики в сфере труда от Министерства социальной политики в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Кабмин внес изменения в ряд постановлений в сфере оплаты труда.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 27 мая.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, целью принятия документа является приведение актов Кабмина в соответствие с законом о формировании государственной политики в сфере труда от 05.12.2019.

Законом функции по формированию и реализации государственной политики в сфере труда, занятости населения, трудовой миграции, социального диалога, государственного надзора в сфере общеобязательного государственного социального страхования передано от Минсоцполитики в Минэкономики.

Проект акта согласован без замечаний Министерством финансов Украины, Министерством социальной политики Украины; с замечаниями, которые учтены, - Министерством юстиции Украины.

Напомним, количество официально зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на 20 мая 2020 года составила 501 тыс. человек, что на 64% или на 196 тысяч больше, чем на эту же дату прошлого года.

Отметим, что по прогнозу НБУ, во II квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырастет до 12,0%.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Министерство социальной политикиМинистерство экономического развития и торговлиКабинет Министров Украины
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