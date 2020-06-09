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У Кабміні думають над поділом Мінекономіки

Новини » Політика     09.06.2020 - 11:12
У Кабміні думають над поділом Мінекономіки
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)

В аграрному комітеті Верховної ради незадоволені міністром Ігорем Петрашко

Відділення Міністерства аграрної політики від Міністерства економічного розвитку і торгівлі "на етапі дискусії". В аграрному комітеті Верховної ради незадоволені міністром Ігорем Петрашко.

Про це в йдеться в матеріалі РБК-Україна "В тіні Зеленського як працює Кабмін Дениса Шмигаля".

Як повідомляється, міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорем Петрашко незадоволені в аграрному комітеті Верховної ради, де більшість членів фракції "Слуга народу". У Зеленського заявили, що вирішити цей конфлікт можна розділивши міністерство.

"Мабуть, заглушити ці розбіжності можна буде за рахунок поділу Мінекономіки і Мінагро, яке може відбутися найближчим часом", - пояснив співрозмовник в команді Зеленського.

Зазначимо, сам міністр Ігор Петрашко заявив, що його відносини з фракцією "Слуги народу" "знаходяться в абсолютно нормальною, робочої і конструктивній площині".

Нагадаємо, Кабінет міністрів передав повноваження формування державної політики у сфері праці від Міністерства соціальної політики в Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниконфликтМіністерство економічного розвитку і торгівлі
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