В Кабмине допускают ликвидацию ГАСИ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство при необходимости ликвидирует Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гончарука в Telegram.

По его словам, правительство сделает все для стимулирования строительной отрасли.

"Схематозов", в частности в Государственной архитектурно-строительной инспекции, не будет. Это моя принципиальная позиция. Если нужно будет, то ликвидируем ГАСИ в том виде, в котором она сейчас есть", - написал Гончарук.

Также он добавил, что теневой рынок посреднических услуг при выдаче лицензий на строительство оценивается в почти 100 млн гривен в год, при этом по итогам 2018 года почти половина заявок получила отказ.

Кроме того, Гончарук заявил, что этот год станет годом программы "Большая стройка", в рамках которой правительство будет работать над дерегуляцией, открытостью и наполняемостью кадастров, жилыми государственными программами и доступной ипотекой.

Также Кабмин планирует увеличить вклад строительной отрасли в ВВП с 2,5% до 6%, что соответствует среднеевропейскому уровню.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины отменил результаты конкурса на должность главы ГАСИ и объявил новый конкурс.