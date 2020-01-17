Гончарук поддержал ликвидацию ГАСИ, - нардеп

Фото: атрибутика ГАСИ (dabi.gov.ua)

Премьер-министр поддержал инициативу депутатов ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поддержал инициативу ряда народных депутатов, а также представителей строительного рынка и экспертов о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции. Об этом на своей странице в Facebook по итогам встречи с главой правительства написал народный депутат от "Слуги народа", член Комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Иван Юнаков, передает РБК-Украина.

"Сегодня на встрече премьер-министра Украины Алексея Гончарука с представителями крупнейших строительных компаний Украины наконец была поддержана наша инициатива по ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции! Ликвидация ГАСИ является радикальным, решительным и абсолютно правильным решением. Уверен в том, что это не очередные разговоры. Коррумпированную ДАБИ надо ликвидировать, а не реформировать!", - написал Юнаков.

По его словами, последние 9 лет в стране действовали схемы в строительной отрасли, которые "выкачивали" деньги из карманов бизнеса и граждан.

"Схемы устояли при существенных изменениях в государстве. Чуть позже я дам подробную информацию о том, каким коррупционным гнездом была ГАСИ. Я солидарен с теми представителями отрасли, которые открыто заявили об этом на встрече", - добавил он.

Напомним, ранее Кабмин отменил результаты конкурса на должность главы ГАСИ и объявил новый конкурс.