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В Кабмине дали прогноз по ценам на топливо осенью

Фото: Кабмин считает, что осенью цены на топливо не будут расти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация с топливом в Украине стабилизировалась, а дефицита на рынке нет. Кабинет министров ожидает, что цены на АЗС осенью останутся прежними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра экономики Дениса Кудина в эфире телемарафона.

По его словам, украинские импортеры полностью изменили логистику. Теперь Украина получает топливо из европейских стран, а раньше импорт на 70% шел из России и Беларуси.

Правительство предложило частично вернуть акциз на топливо. Увеличения цены вследствие этого не ожидается, так как стоимость нефти в мире падает.

"Цена останется на прежнем уровне, потребитель этого не почувствует, но бюджет получит средства на дорожный фонд, поскольку акциз направляется на ремонт дорог", - объяснил Кудин.

Он отметил, что налоги на бензин и дизель - это мировая практика. Кабмин пока предлагает вернуть налоги частично и будет вносить предложения, анализируя ситуацию в Украине и мире.

Напомним, правительство внесло в Раду законопроект о возврате акциза на топливо. Кабмин предлагает установить ставку в размере 100 евро за 1000 литров.

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